Prima il capitano Vanaken e poi a più riprese il tecnico Hayen. E menomale che in Belgio non si è soliti commentare le operazioni di mercato

Intercettati poco meno di un mese fa fuori la sede dell'Inter, Devy Rigaux e Bob Madou, rispettivamente direttore sportivo e direttore generale del Club Bruges, avevano risposto ai giornalisti presenti che chiedevano aggiornamenti sulla trattativa con il Milan per Ardon Jashari che in Belgio non si è soliti commentare ufficialmente le operazioni di mercato in corso.

Eppure i due dirigenti belgi sono stati smentiti dai propri tesserati, che in questi giorni si sono sbizzarriti lasciandosi andare anche a qualche dichiarazione di troppo. Prima il capitano Vanaken subito dopo la vittoria in finale di Supercoppa, poi a più riprese anche il tecnico Nicky Hayen, che anche ieri si è travestito da dirigente battendo i pugni sul tavolo dicendo: "Ardon ha un contratto fino al 2029 e le richieste del club sono chiare. I club che lo vogliono devono soddisfarle. Poi ci sono i desideri del giocatore... Ed è lì che sta il problema. Comunque, presto tutto diventerà chiaro".