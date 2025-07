Ramazzotti da Hong Kong: "Bel Milan. La mano di Allegri si vede già: la squadra in campo sa chiaramente cosa fare"

Andrea Ramazzotti, inviato ad Hong Kong per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso commentando la vittoria del Milan in amichevole contro il Liverpool: "Un bel Milan batte 4-2 il Liverpool e centra il primo successo "pesante" del suo precampionato. Contro i campioni della Premier, i rossoneri potevano rischiare parecchio e invece hanno giocato una gara molto positiva, vinta con merito. Sontuoso Leao nel ruolo di centravanti: il portoghese sfrutta alla grande gli spazi per segnare l'1-0, fornire l'assist del 2-1 a Loftus-Cheek e creare altri pericoli. A superare l'esame Reds, però, è tutta la squadra con la doppietta di Okafor, la solidità di Loftus-Cheek, la dinamicità di Saelemaekers, l'attenzione di tutto il pacchetto arretrato e un Ricci molto abile davanti alla difesa.

La mano di Allegri inizia già a vedersi in una rosa comunque da completare, che però in campo sa chiaramente cosa fare. Un bel segnale dopo un 2024-25 da dimenticare. Per i rossoneri una vittoria importante e meritata. Che farà soprattutto morale. Domani la squadra volerà in Australia più "leggera" e con tanto entusiasmo in più".

IL COMMENTO DI MILANNEWS A LIVERPOOL-MILAN

Così come non ci si è fasciati la testa contro l’Arsenal, seppure sia stato giusto sottolineare qualche pochezza tecnica di troppo, allo stesso modo oggi non bisogna fare l’errore inverso. Il 4-2 rifilato al Liverpool (CLICCA QUI per il live della partita) campione d’Inghilterra rientra nel calcio estivo, addirittura in quello di luglio. Si possono comunque far notare i notevoli miglioramenti rispetto all’uscita precedente contro i Gunners. Questo pomeriggio il Milan è stato squadra: compatto, corto, unito e lucido. Spiccano i gesti tecnici, finalmente concreti e puliti, che hanno portato ai gol. Recupero palla in zona pericolosa, verticalità cercata e trovata nel modo giusto e infine le varie individualità (Leao, Pulisic e Loftus veramente sugli scudi) hanno mandato in tilt la difesa dei Reds.