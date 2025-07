Parma, Cuesta su Leoni: "Le big lo vogliono. Lui dà tanta disponibilità, ha tanta voglia di migliorare"

Carlos Cuesta, nuovo allenatore del Parma, si è così espresso a Sky Sport Insider: "Sicuramente c’è una dinamica quotidiana che mi fa sentire molto bene, come a casa. Sento che c’è tanta predisposizione da parte dei giocatori. E di questo sono davvero molto contento".

Leoni è il nome più chiacchierato.

"È molto positivo che le big abbiano la volontà di prendere i nostri ragazzi. Dice bene di cosa siamo, della nostra area scouting, della nostra strategia e degli allenatori che ci sono stati prima di me. Lui dà tanta disponibilità, ha tanta voglia di migliorare, è super professionale e ha grande potenziale".

Ma cosa serve al Parma?

"Tutto dipende dalle dinamiche di mercato: siamo una rosa con tanti giocatori, bisogna capire diversi elementi. Siamo molto allineati. E poi quello che accadrà, lo vedremo".

Che Serie A si aspetta?

"È stato qualcosa che ho provato a immaginarmi, capire che tipo di campionato avrei dovuto affrontare. È super ricco, con tanta diversità, con allenatori che hanno idee chiare: sarà una bella sfida e proveremo a fare del nostro meglio".

Un regalo per lei?

"La salute, che stiano bene la mia famiglia e i miei amici. Così come i giocatori, che siano felici. Secondo me siamo dei privilegiati: facciamo quello che amiamo, ma questo lavoro arriva anche con una responsabilità. Quello che voglio è prendere questa responsabilità e portarla avanti nel modo più professionale possibile".