Sono due le alternative low cost del Milan a Guéla Doué

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo gli addii di Emerson Royal, Kyle Walker e Alessandro Florenzi. Guéla Doué dello Strasburgo resta il preferito della dirigenza rossonera, ma il muro del club francese non ha ceduto neanche dopo che il Diavolo ha rimodulato la propria offerta arrivando a mettere sul tavolo ben 23 milioni di euro per il laterale franco-ivoriano.

A fronte di questo dalle parti di via Aldo Rossi starebbero cominciando a valutare anche profili più accessibili per andare a rinforzare la fascia destra di Max Allegri. Fra questi rientra anche il classe 2001 del Genk Zakaria El Ouahdi, esterno marocchino che nella passata stagione ha totalizzato 40 presenze, 8 gol e 2 assist in Belgio. Il nome di Wilfried Singo piace da tempo, ma per l'ivoriano ex Torino vale lo stesso discorso di Doué: per meno di 30 milioni non si muove dalla Francia. Per questo motivo sulla lista del direttore sportivo del Milan sarebbero cominciati ad entrare anche nomi di giocatori più accessibili, come ad esempio quello di Jon Aramburu della Real Sociedad, venezuelano classe 2002 che nella scorsa stagione ha totalizzato 49 presenze, un gol e un assist in tutte le competizioni con la maglia dei baschi.