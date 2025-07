Brambati: "Ho visto Allegri meno di un mese fa e mi aveva detto che si deve lavorare per forza alla Champions, per poi pensare dopo un anno a fare qualcosa di più"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Il Milan come lo vede?

"E' logico che il Milan non ha le coppe e dovrà cercare di puntare alla Champions. Ho visto Allegri meno di un mese fa e mi aveva detto che si deve lavorare per forza alla Champions, per poi pensare dopo un anno a fare qualcosa di più. Se cercano Vlahovic è perché credo che Gimenez non lo convince così tanto. Ha bisogno di giocatori importanti, non solo dei nomi che circolano. Sta di fatto che Napoli e Inter sono ancora decisamente avanti".

Che idea si sta facendo di questo mercato? In particolare del Napoli?

"Il pallino loro credo sia Ndoye, ma se non trovano una formula economica che possa accettare il Bologna, faccio fatica che possano fare un ulteriore sforzo. E' un bravo giocatore ma il Bologna chiede troppo per me. Mi sembra che il Napoli stia operando molto bene, così come l'Inter. Queste due partono ancora molto più avanti delle altre. Il mercato ci da un segnale che l'Atalanta si potrebbe defilare dal gruppo Champions, per ora. Se si dovesse privare anche di Lookman, dopo Retegui, l'Atalanta partirebbe con un handicap non indifferente. La Juventus è molto indietro, non trovo mai un fine a quello che fanno negli ultimi anni, non vedo un progetto tecnico ed economico".