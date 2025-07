Mercato in uscita, Colombo lascia il ritiro del Milan: rientro in Italia e firma col Genoa

vedi letture

Il Milan vince e convince ad Hong Kong, battendo 4-2 in amichevole in Liverpool. Una gara che ha visto i rossoneri giocare con grande intensità difensiva e compatezza, soprattutto nel primo tempo. Il lavoro di Allegri è appena iniziato, e il mercato sembra già dare i primi frutti, vedi la prestazione di Ricci (uno dei migliori in campo tra i nuovi arrivati).

E' proprio di mercato che parliamo. Infatti, come appreso dalla nostra redazione, Lorenzo Colombo ha lasciato ieri il ritiro del Milan in Asia, ed è diretto in Italia, dove poi firmerà il proprio nuovo contratto col Genoa dopo aver sostenuto le visite mediche.

Di Antonio Vitiello