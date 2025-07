La cura Allegri sta funzionando: sia per il Milan che (soprattutto) per Leao

Commentare ed esaltare il risultato di un'amichevole precampionato come se fosse una partita ufficiale è sbagliato, ma ovviamente analizzando le prime due uscite stagionali del Milan bisogna ammettere che la cura Allegri stia funzionando prima di quanto effettivamente si potesse immaginare, non solo su tutto il gruppo squadra, consapevole di doversi fare perdonare qualcosa rispetto alla passata stagione, ma in particolare anche su qualche singolo, come ad esempio Rafael Leao.

La cura Allegri su Leao

Nonostante tutte le critiche e le panchine del caso, Leao ha chiuso la stagione 2024-25 con più di 10 gol e 10 assist come gli capita oramai da quattro anni a questa parte. Nonostante questo, comunque, il rapporto prima con Paulo Fonseca e poi con Sergio Conceiçao non è mai sbocciato, anche perché entrambi volevano qualcosa di più dal talento del portoghese, ma a questo punto è anche logico pensare che lo stesso Rafa si aspettasse qualcosa di diverso dai suoi connazionali, che però non sono stati in grado di dargli.

Quello che gli è mancato da Fonseca e Conceiçao glielo sta dando Max Allegri, che non appena arrivato gli ha telefonato facendo la più semplice delle cose: fargli capire quanto sarebbe stato importante per il suo nuovo corso in rossonero. Neanche il tempo di cominciare a lavorare che subito si è visto un atteggiamento diverso in Rafael Leao, che ha recepito forte e chiaro il messaggio. In queste prima amichevoli il portoghese è sembrato più continuo, più incisivo, senza quei black out che ne hanno caratterizzato la passata stagione. Certo, non si può prendere come metro di paragone due amichevoli, ma se il buongiorno si vede dal mattino, allora la convizione di Allegri che Leao possa fare davvero una grande stagione ha un fondamento logico.