Tare: "Buoni rapporti col Brugge. Per Jashari fatta offerta adeguata e importante, non andremo oltre"

Igli Tare, DS del Milan, ha rilasciato una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla trattativa con il Brugge per Ardon Jashari: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

Nelle scorse settimane il club rossonero aveva presentato un'offerta da 32.5 milioni di euro più bonus, che ora ha aumentato a 33.5 milioni più bonus per superare quota 35. Siamo arrivati al punto decisivo della trattativa: come ha detto Tare non si andrà oltre. Secondo la Gazzetta nei prossimi giorni arriverà la risposta del Brugge, che oggi alle 18:30 gioca la prima di campionato contro il Genk.

E lo farà senza Jashari, che non è stato convocato per il match. Lo svizzero è tornato ad allenarsi in gruppo solo da pochi giorni ed è evidente che non ha la condizione fisica necessaria per partecipare ad un match ufficiale. La sua volontà è sempre stata chiara e non ha avuto paura di renderla nota, anche tramite il lavoro del suo entourage: vuole soltanto il Milan.

Tare ci ha tenuto a sottolineare come i rapporti con il club belga siano buoni, nonostante nell'ultimo periodo siano arrivati commenti sicuramente evitabili, come quello del capitano Vanaken che ha fatto il prezzo per il suo compagno dopo la Supercoppa di Belgio. Nei giorni scorsi l'allenatore Nicky Hayen ha parlato così della situazione del centrocampista svizzero: "Ardon è infelice? Non sta poi così male. Gli ho dato i miei consigli. Si allena con noi da due giorni. E sta andando bene. È un problema? Assolutamente no. È facile andare d'accordo con lui, si integra facilmente e porta qualità. Ma non è ancora pronto per giocare. Non mi precipito su questo punto, perché domenica abbiamo una partita importante. Come dovrebbe essere. Senti, non possiamo farci niente. E lo abbiamo anche aiutato nella sua cresicta. Quello che succede sopra le nostre teste è al di fuori del nostro controllo. Non mi preoccupo per questa situazione. È nel suo interesse che si alleni ed entri in ritmo. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare il rispetto di altri club. C'è una comunicazione aperta tra tutte le parti. Una soluzione sarà presto chiara".

Ed è quello che si aspetta il Milan dopo l'ultima proposta: dentro o fuori, è ora di mettere un punto.