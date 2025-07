live mn LIV-MIL (2-4): fine partita. Milan concreto e pulito tecnicamente: ottime indicazioni da Hong Kong

95' Fine partita, vince il Milan!

94' GOL DEL MILAN! Pasticcio da mani dei capelli di Mamardashvili, Okafor ne approfitta e va a segnare a porta sguarnita. 2-4 finale.

93' Gol del Liverpool. Cross dalla trequarti per Gakpo, che sul secondo palo brucia Dutu e insacca di testa sul palo lontano. 2-3.

90' Quattro minuti di recupero.

86' Terracciano ipnotizza Gakpo in uscita, l'olandese la spara sull'esterno della rete.

84' Doppio cambio Milan: fuoti Saelemaekers e Thiaw, dentro Magni e Dutu.

81' Cross in mezzo, Konate svetta di testa ma la mira è difettosa: palla fuori.

80' Frimpong scappa via ad Estupinan, che lo atterra. Punizione in zona pericolosa per il Liverpool.

78' Doppio cambio Milan: fuori Ricci e Tomori, dentro Comotto e Terracciano.

77' Cooling break.

74' Allontana male di testa Saelemaekers, Morton al volo la ciabatta e grazia il Milan. Ma ora spinge molto il Liverpool.

69' Milan ora molto più a suo agio anche palla al piede nonostante il grande pressing del Liverpool. I rossoneri hanno capito che in ripartenza possono fare malissimo.

65' Gesto tecnico strepitoso di Frimpong con un controllo orientato in corsa davvero di alro livello. L'olandese arriva nel cuore dell'area di rigore e tira forte di destra, bravissimo Terracciano a deviare in angolo con un riflesso felino.

64' Ancora una ripartenza velenosa del Milan, questa volta con Ricci che apre bene su Chukwueze. Il nigeriano conduce bene e poi serve Okafor con uno scavetto delizioso: lo svizzero entra in area ma perde il tempo per il tiro.

63' Triplo cambio Milan: dentro Estupinan, Chukwueze e Bondo. Escono Bartesaghi, Leao e Loftus-Cheek.

62' Bomba incredibile di Gravenberch dai trenta metri che spacca la traversa. Forse c'è un tocco di Terracciano.

60' GOL DEL MILAN! Milan sul velluto. Tacco di Leao che libera Loftus che serve Saelemaekers sulla fascia. Il belga conduce, arriva al limite e mette in mezzo per Okafor. Lo svizzero segna con un tiro al volo di prima, assolutamente non banale. Tanti gesti tecnici importanti in questa amichevole, 3-1 Milan.

58' Nyoni pericolosissimo in area, Thiaw risolve tutto con un gran intervento.

55' Punizione strana di Gakpo, che quasi dalla bandierina del calcio d'angolo la piazza sotto l'incrocio a scendere. Pietro Terracciano attento e smanaccia in angolo.

52' GOL DEL MILAN! E che gol! Ancor Leao protagonista! Okafor serve Leao sulla corsa, Rafa conduce in velocità come solo lui sa fare, arriva al limite dell'area e serve Loftus-Cheek. Il numero 8 controlla, dribbla nello stretto e la piazza di sinistro. Gol veramente di pregevole fattura, Milan nuovamente in vantaggio. 1-2.

47' Gakpo prova il tiro di prima da fuori, palla alta di poco. Tanti cambi anche nel Liverpool. Tra gli altri dentro anche Kerkez, ex Milan, Frimpong e lo stesso Gakpo.

46' Comincia la ripresa. Possesso del Milan.

- Tutto pronto per il secondo tempo. Nel Mila entrano Terracciano, Gabbia, Musah e Okafor. Escono Maignan, Fofana, Pulisic e Pavlovic.

I primi 45 minuti di Liverpool-Milan hanno regalato un buon calcio, tanti ribaltamenti di fronti, giocate tecniche di livello e varie azioni da gol. E a differenza del precedente match amichevole contro l'Arsenal oggi c'è anche il Milan a dire la sua. Squadra compatta, corta, spigliata e concreta, con un Leao centravanti in versione tirata veramente a lucido.

È infatti proprio il portoghese a sbloccare il match dopo una delle sue classiche cavalcate, imbeccato da Pulisic, che termina con un sinistro glaciale che fulmina Alisson. È un Rafa coinvolto, sicuro, voglioso di mettersi in gioco. I compagni non sono da meno, con un Pulisic in grande spolvero: il numero 11 ha tirato fuori 2-3 giocate dal cilindro che avrebbero meritato il gol. Bene i centrocampisti, con un Loftus nuovamente coinvolto e dentro il gioco. Attenti i tre centrali, nonostante gli avversari imprevedibili e sfuggenti. Il gol di Szoboszlai è stato bello tanto quanto quello di Leao: gesto tecnico importante, imparabile per Maignan. Nel finale la squadra di Allegri ha sfiorato il raddoppio con Pulisic e Bartesaghi.

48' Fine primo tempo.

46' Leao semina il panico in area di rigore: va sul fondo, cross in mezzo con Pulisic e Bartesaghi che non riescono a buttarla dentro. Alisson e van Dijk fanno muro. Il difensore olandese poi rimane a terra dopo aver preso un calcio in faccia da Bartesaghi, che aveva tentato la rovesciata.

45' Un minuto di recupero.

44' Aggancio con tiro in porta di Pulisic con un coefficente di difficoltà enorme. Miracolo di Alisson da posizione ravvicinata. Che giocata del numero 11.

43' Cosa hanno sprecato Leao e Loftus. Il centrocampista recupera palla e parte, veloce, in contropiede: palla a Leao che invece di tirare gliela porge nuovamente ma i due non si sono capiti.

42' Botta da fuori di Robertson, Maignan respinge con i pugni. Salah sulla respinta va col tiro al volo, palla fuori di poco.

39' Leao si mette in mostra. Recupero palla a centrocampo e verticalizzazione non banale per Pulisic, che si era inserito centralmente. Ottimo passaggio ma Alisson era già fuori dai pali ed è riuscito ad intercettare.

38' Robertson manda a quel paese l'arbitro in modo fin troppo plateale dopo una simulazione imbarazzante: lo scozzese voleva il rigore, Tomori gli fa cenno di fare poche sceneggiate.

35' Pulisic sfiora un gol da Puskas Award. Ripartenza dello statunitense in sombrero e varie finezze con tocchi morbidi che mandano fuori fase la difesa Liverpool: scambio con Saelemaekers e poi tiro di sinistro che sfiora il palo alla destra di Alisson.

34' Ripartenza veloce ed intelligente del Milan con Loftus-Cheek. Tomori segue l'azione e per un soffio non arriva al tap in dal cross da destra.

32' Cooling break.

31' Wirtz verticalizza in modo pericoloso per Elliott, il numero 17 scarica per Salah che prova a replicare il gol di Szoboszlai ma dal lato opposto: palla alta.

28' Ngumoha fa venire il mal di testa a Tomori, va sul sinistro e lascia partire un tiro secco e potente. Bravo e attento Maignan nella respinta.

26' Gol del Liverpool. Tiro meraviglioso di Szoboszlai che sorprende Maignan con un tiro a giro che si insacca sotto il sette. Troppo libero l'ungherese. 1-1.

23' Sembra essersi ripreso il numero 11 del Milan, rientra in campo.

22' Pulisic a terra, si tiene la caviglia, dolente.

21' Gran pressing di Loftus-Cheek su Szoboszlai in area del Liverpool. L'ungherese si lascia cadere, l'arbitro concede il fallo.

20' Minuto 20, applausi di tutto lo stadio in memoria di Diogo Jota.

17' Il Liverpool prova ad alzare il ritmo, il Milan si chiude a riccio.

14' Wirtz e Salah mandano in tilt la difesa rossonera, bravo Pavlovic ad intervenire in area di rigore risolvendo tutto.

10' GOL DEL MILAN! Il più classico dei gol Allegriani: fase difensiva solida e attenta, recupero al limite dell'area di Fofana, palla a Pulisic che lancia lungo su Leao. Rafa inizia a scaldare il motore, sgasa, entra in area e fa partire un sinistro che finisce all'incrocio e fulmina Alisson. Davvero un gesto tecnico importante quello del portoghese, molto bravo.

9' Il Liverpool prova a sfondare sulla destra, Bartesaghi molto sollecitato in questo avvio.

8' Ottima giocata di Leao al limite dell'area, sombrero, controllo nello stretto e conclusione potente. Il tiro del numero 10 però è centrale, facile per Alisson.

6' Tiro da fuori di Szoboszlai, semplice e centrale per Maignan.

5' Alisson regala palla a Leao al limite dell'area, il numero 10 però si addormenta e perde l'attimo per il tiro. Scarico su Ricci che imbuca bene per Pulisic: il tiro del numero 11 è debole e centrale.

3' van Dijk prova la sortita offensiva, Tomori lo ferma come può e la palla finisce tra i guantoni di Maignan. Milan che deve ancora superare la metà campo.

2' Salah semina il panico sulla trequarti, bravo Thiaw a fermarlo all'ingresso in area di rigore. Liverpool subito all'arrembaggio.

1' Si comincia. Primo possesso per il Liverpool

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossa per il Liverpool, terzo kit giallo per il Milan. Le squadre indosseranno il lutto al braccio in memoria di Diogo Jota, giocatore del Liverpool scomparso in un incidente stradale poche settimane fa.

Amiche e amici di MilanNews.it, è tutto pronto al Hong Kong Stadium dell'omonima città dove tra pochi minuti, alle ore 13.30 italiane, il Milan affronterà il Liverpool nella seconda delle tre amichevoli della tournée tra Asia e Pacifico. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e potrà essere seguita con il consueto live di MilanNews.it. Queste le formazioni ufficiali della partita, nei rossoneri hanno recuperato Maignan e Fofana mentre ai Reds manca Darwin Nunez per motivi legati al suo futuro:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Stephenson, Morton, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Elliott, Ngumoha; Wirtz. A disp.: Woodman, Mamardashvili, Konaté, Jones, Gakpo, Tsimikas, Doak, Kerkez, Frimpong, Bradley, Nyoni. All. Slot

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic; Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Terracciano F., Colombo, Comotto, Dutu, Bondo, Gabbia, Musah, Magni, Liberali. All. Allegri

Arbitro: Tam Ping Wun

Primo assistente: Chow Chun Kit

Secondo assistente: Law Ming Leong