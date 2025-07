Probabile formazione Milan: Allegri ancora costretto. Estupinan titolare?

vedi letture

Alle ore 13.30 italiane di domani il Milan scenderà in campo per il secondo test ufficiale della pre-stagione contro il Liverpool. Anche contro i Reds di Arne Slot, campioni d'Inghilterra in carica e freschi di un calciomercato stellare, però, il tecnico rossonero dovrà ancora fare fronte alle assenze dell'infortunato Alex Jimenez e di quelle per ferie di Luka Modric e di Santiago Gimenez, oltre alle situazioni di mercato che hanno visto Pervis Estupinan arrivare solo ieri in ritiro e Lorenzo Colombo con le valigie in mano per Genova. Recuperati, invece, Mike Maignan e Youssouf Fofana.

In attesa di risposte dal mercato, l'unico nuovo acquisto sarà Samuele Ricci che partirà dall'inizio. Confermato per necessità il modulo 3-5-1-1 con Rafael Leao punta centrale supportato da Christian Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL MILAN

MILAN (3-5-1-1)

16 Maignan

23 Tomori 28 Thiaw 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 29 Fofana 33 Bartesaghi

11 Pulisic

10 Rafa Leao

All. Massimiliano Allegri

A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pittarella; Dutu, Magni, Gabbia, Estupinan; Musah, Bondo, Comotto, Okafor, Chukwueze, Colombo.

Indisponibili: Gimenez, Jimenez, Modric, Adli, Bennacer

Diffidati: /

Ballottaggi: Loftus-Bondo (70-30); Gabbia-Thiaw-Tomori (25-35-30)

DOVE VEDERE LIVERPOOL-MILAN

Data: sabato 26 luglio 2025

Ora: 13:30 italiane (19:30 ad Hong Kong)

Stadio: Kai Tak Sports Park di Hong Kong

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

--------------------

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Cosa si aspetta dal test?

"Affrontiamo il Liverpool che è campione d'Inghilterra, ha vinto campionati e Champions. E' un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l'Arsenal. Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all'inizio della Serie A"

Leao sarà ancora centravanti?

"Contro l'Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato".

Cosa si aspetta da questo pre-campionato?

"Speriamo di diventare una squadra il più velocemente possibile. I ragazzi hanno voglia di lavorare e questa è una cosa importante. Prima di tutto bisogna conoscerci e poi migliorare giorno dopo giorno in allenamento"