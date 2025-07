Il nuovo Milan di Allegri ha caratteristiche ben precise, ma il tifoso protesta lo stesso. La domanda per voi: corto muso o zero equilibrio?

E' davvero un'estate calda, lunga, quasi estenuante per tutti, non solo per il tifoso del Milan, in attesa di nuovi rinforzi ma sicuramente soddisfatto dell'ultimo arrivo, Estupinan come nuovo terzino sinistro. Dopo il disastroso piazzamento in campionato della passata stagione, ci si aspettava di più, ma calma: il mercato non finisce domani, quindi è lecito attendere e restare fiduciosi, se così si può dire. E il campo? Ha parlato, vedendo il Milan sconfitto in amichevole contro l'Arsenal, ma non è stato un test così negativo, anzi. La sconfitta resta, i pochi tiri in porta anche, ma ciò che si è visto contro i Gunners e che forse vedremo anche contro il Liverpool è abbastanza netto. Un Milan corto, che copre bene il campo e ragiona con la palla, robe mai viste finora, quasi utopia difensiva Infatti, meglio un Milan più difensivo, chiuso e (possibilmente) più concreto davanti o andava bene la squadra vista con Fonseca prima e Conceiçao dopo? A voi la giusta e personale risposta.

Allegri fiducioso e sorpreso della qualità del Milan

Lo abbiamo riportato qui (leggi le parole di Allegri) , con il tecnico livornese che aveva parlato in conferenza stampa in vista della prima uscita stagionale del Milan contro l'Arsenal a Singapore. Il nuovo allenatore rossonero è convinto e felice della rosa che ha a disposizione, ma sicuramente qualche rinforzo dal mercato è ben accetto. Lo ha confermato anche Franco Ordine, storica penna di un giornalismo ancorato a valori e curiosità sportive: "L'ho trovato molto determinato, entusiasta di questa occasione, vuole liquidare i conti con l'ultima esperienza juventina. E l'ho trovato molto sorpreso dalla qualità tecnica della rosa del Milan".

Un entusiasmo che dovrà essere come una buona medicina per curare tutti i problemi di questa rosa. Bene, ben venga l'esser fiducioso di Allegri, in totale sinergia con la società, ma il tempo stringe e il Milan non sta lavorando male (parlerà il campo), ma lento, quello sì. Fin qui abbiamo visto un mister Allegri sorridente, felice, carico per questa avventura. Che questi sorrisi possano esser di buon auspicio dopo le esperienze di Fonseca e Conceiçao, decisamente poco brillanti nella gestione del gruppo e spogliatoio. Allegri indica la via, la società segue, speriamo senza intoppi di troppo.