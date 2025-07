Jashari, il Milan riformula l'offerta: aumenta la parte fissa, diminuiscono i bonus

vedi letture

La svolta per la trattativa estenuante e infinita tra Milan e Club Brugge per il centrocampista svizzero Ardon Jashari potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il club rossonero, anche forte delle entrate che verranno registrate attraverso la cessione di Emerson Royal e i prestiti con obbligo di Pobega e Colombo, è pronto a rivedere i termini dell'offerta che cambierà nella sostanza ma non nella forma. Così facendo la fase di stallo potrebbe essere finalmente sbloccata.

Il Milan riformula l'offerta

Al momento il Milan ha messo sul piatto, ormai da diversi giorni, una proposta da 32,5 milioni di euro più bonus. La dirigenza milanista aveva fatto sapere al club belga che più di questo non sarebbe stato offerto. Dal quarto piano di via Aldo Rossi, come riporta la Gazzetta dello Sport, stanno pensando in queste ore di riformulare l'offerta. Non si tratta tanto di un rilancio ma piuttosto di cambiare gli equilibri interni alla proposta tra parte fissa e bonus. Sostanzialmente, per sbloccare la lunga contrattazione, il Diavolo è disposto ad alzare fino a 35 milioni di euro il costo del cartellino da corrispondere all'atto di acquisto e diminuire i bonus.

Tutti contenti

Facendo questa mossa, tutti sarebbero contenti. In primis il Club Brugge che di fatto ottiene quello che ha chiesto sin dall'inizio, ovvero il pagamento immediato di 35 milioni di euro. In secondo luogo, ovviamente, il Milan che rimaneggiando il piatto sul tavolo riuscirebbe a mantenere il costo dell'investimento invariato anche se con un piccolo sforzo maggiore da fare nell'immediato. Ma giunti a questo punto della trattativa e dal momento che il calciatore svizzero è un pupillo sia di Tare che di Allegri che lo vogliono a tutti i costi, è giusto prendersi questo rischio. Ultimo, ma non per importanza, sarebbe felice Jashari stesso: il centrocampista sta facendo di tutto per vestire la maglia rossonera, incluso non allenarsi con la squadra da settimane e non prendere parte alla Supercoppa di Belgio. Una forzatura di mano e una decisione che ha convinto ulteriormente il Milan a voler puntare sull'elvetico.