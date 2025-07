Nuovo test per il Milan: tre motivi per guardare la partita contro il Liverpool

Dopo l'amichevole contro l'Arsenal che ha inaugurato il tris di test estivi previsti nella tournée in Asia e Pacifico, è già tempo di scendere in campo di nuovo per il Milan. L'asticella, già alta contro i Gunners, si alzerà ulteriormente contro il Liverpool, campione di Inghilterra. La gara si giocherà alle ore 13.30 italiane, domani sabato 26 luglio al Kai Tak Sports Park di Hong Kong e sarà trasmessa in diretta su DAZN. Potrete seguire aggiornamenti nel pre e post gara, oltre che la diretta testuale su MilanNews.it. Ma ora vediamo i tre motivi per guardare Liverpool-Milan.

1) Pervis Estupinan

C'è poco da girarci intorno. Il Milan domani, rispetto alla partita contro l'Arsenal, ha un volto nuovo in campo e si sa che quando nelle amichevoli estive arrivano nuovi giocatori, c'è tanta attesa per vederli in campo. È questo il caso perfetto di Pervis Estupinan, quarto acquisto del mercato rossonero che è arrivato nella notte italiana (orario di pranzo in Asia) nel ritiro rossonero, ha conosciuto i suoi nuovi compagni e ha svolto il primo allenamento con loro nel corso della sessione pomeridiana. Domani sarà a disposizione di mister Massimiliano Allegri, in una fascia sinistra che nel primo test è stata messa a dura prova. Difficilmente partirà dall'inizio ma sicuramente ci si aspetta di vederlo in campo a gara in corso.

2) L'atteggiamento

Dopo la sconfitta con l'Arsenal si è fatto un gran parlare dell'atteggiamento del Milan, che è apparso come una squadra molto più attenta a non subire gol piuttosto che a prenderli. Considerando lo stato della rosa rossonera, con diverse lacune tra mercato e infortuni, il periodo dell'anno ma anno e lo storico nelle ultime stagioni, non si può dire che sia una scelta sciocca cercare di ritrovare prima un equilibrio difensivo più che ogni altra cosa. Allo stesso tempo Allegri in conferenza stampa ha dichiarato: "Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato". Tradotto: dobbiamo migliorare in fase offensiva. Chiaro che il Liverpool non è l'avversario migliore in questo senso ma alla fine è proprio in queste partite che bisogna provare, specialmente con un nuovo allenatore.

3) Leao ancora punta?

Rispetto alla gara con l'Arsenal, il Milan passa da avere una punta di ruolo a disposizione ad averne zero. Difficilmente vedremo Lorenzo Colombo in campo domani pomeriggio, considerando l'imminente passaggio al Genoa. Al momento le soluzioni sono due: riproporre Rafael Leao punta oppure far giocare Noah Okafor che, in questo senso, ha più esperienza recente. L'ipotesi più probabile sembra essere la prima, dal momento che non ci sono altre alternative. In merito alla questione, oggi Allegri in conferenza ha detto: "Contro l'Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato". Possibile, dunque, che rivedremo Leao nella veste di numero 9.

