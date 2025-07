Arriva il quarto acquisto, ora Jashari. Ma c’è da accelerare forte. Vlahovic ad agosto: il Milan c’è

vedi letture

In Milan in queste ore sta chiudendo il quarto acquisto dell’estate, il terzino ecuadoregno Pervis Estupiñán dal Brighton. Nelle ultime ore i rossoneri hanno alzato la proposta economica, poco al di sotto dei 20 milioni di euro, e hanno l'accordo con il club inglese. L’intesa economica di massima tra società c’è, si tratta solo di concludere l’affare in queste ore sotto l'aspetto burocratico. Sarà lui a raccogliere l’eredità di Theo Hernandez sulla corsia sinistra, un compito per nulla facile. Estupiñán arriva in Italia a 27 anni, dopo oltre 100 presenze in Premier League e con un trascorso in Spagna con la maglia del Villarreal. L’operazione è stata condotta da Jorge Mendes che ha lavorato per ridurre le distanze tra club. Con Estupiñán il Milan aveva già trovato un accordo nei giorni scorsi.

Il quarto acquisto in arrivo, dopo Modric, Ricci e Terracciano, non significa che il mercato del Milan sia fin qui soddisfacente. C’è ancora tantissimo da fare e la squadra sembra essere in ritardo nella costruzione. Dopo gli arrivi di Tare e Allegri, e la prima infornata Modric e Ricci, c’è stata una lunga fase di stallo, in cui sono stati commessi dei passaggi a vuoto su alcune trattative.

Ora bisogna chiudere in fretta Jashari, dopo un mese e mezzo di trattative deve stringere. Il giocatore è stato il miglior alleato dei rossoneri in questa operazione ma ora il centrocampista va portato a Milano. Basta attendere.

Dopo Jashari la dirigenza deve prendere anche il terzino destro, per poi concentrare tutte le energie sulla punta. Il Milan sta studiando a fari spenti il dossier Dusan Vlahovic. Non è facile per motivi economici, soprattutto perché il serbo è vincolato ancora da un anno di contratto a 12 milioni a stagione, ma il Milan a fine agosto potrebbe proporre alla Juve di “risolvere il problema” prendendo Vlahovic a prezzi contenuti. Servirà anche uno sforzo del giocatore che dovrà ridurre lo stipendio. Al Milan potrà viaggiare su cifre molto più basse rispetto all’ultimo ingaggio percepito alla Juve. L’affare non è ancora decollato, si attendono tempi maturi. Ci sono poi le alternative e i piani B, attaccanti proposti dagli agenti, che a Casa Milan stanno valutando per non farsi cogliere impreparati se l’operazione Vlahovic non dovesse andare in porto.