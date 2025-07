MN - Intesa di massima tra Milan e Brighton per Estupiñan, operazione vicina alla chiusura per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro

Il Milan è in tournée in Asia per preparare al meglio l’inizio di stagione, in quello che si potrebbe rivelare un agosto insidioso e carico di sfide da non sottovalutare. Dall’esordio in Coppa Italia contro il Bari, alla prima di campionato sempre a San Siro contro la Cremonese: il Milan dovrà farsi trovare pronto su tutto. Infatti, tiene banco l'argomento calciomercato, tema caldo di questa estate rossonera ancora povera di ufficialità (ad oggi solo tre giocatori di cui uno è il secondo portiere). Certo, questa rosa non necessita forse di una totale rivoluzione, ma per migliorare il disastroso piazzamento in campionato della scorsa stagione bisogna esser rapidi, e attenti ad ogni occasione.

Tema Estupiñán: ci siamo quasi

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan è vicino a chiudere per il terzino ecuadoregno Pervis Estupiñán, intesa di massima tra rossoneri e Brighton e quindi operazione vicina alla chiusura. Ci sono gli ultimi dettagli sui bonus da limare, ma il Milan dovrebbe e potrebbe chiudere per una cifra poco sotto i 20 milioni di euro, bonus compresi. Con il terzino 27enne il Diavolo aveva già trovato un accordo, grazie all'intermediazione dell'agente Jorge Mendes. Estupiñán firmerà un quadriennale da 2 milioni e mezzo all'anno.

(di Antonio Vitiello)

Anche Matteo Moretto conferma l'operazione

“Ci sono stati Nuovi contatti tra le parti anche nelle ultime ore, il club rossonero confida di chiudere per una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni di euro totali. Il terzino sinistro ha già un’intesa verbale con il Milan sui termini contrattuali, le prossime ore saranno decisive per chiudere del tutto un affare nato qualche settimana fa".