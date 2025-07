live mn Allegri: "Sul mercato totale sinergia con la società. Obiettivo tornare in Champions"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore a due giorni dell'amichevole contro l'Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane.

Cosa hai visto di diverso rispetto alla tua prima esperienza al Milan?

"Sono situazioni differenti rispetto a 15 anni fa. Abbiamo iniziato da 20 giorni, la squadra sta lavorando bene".

Quanto è importante Modric?

"Lo aspettiamo il 4 agosto: è un campione e alzerà il livello tecnico e anche di leadership".

Qual è l'obiettivo di questa stagione?

"L'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions, non facile perché in Italia ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Ma la Champions deve essere l'obiettivo principale".

Come ti trovi qui a Singapore?

"È la seconda volta che sono a Singapore, c'ero già stato con la Juventus. Il Milan qui ha moltissimi tifosi, quindi sono molto contento di questa accoglienza. Ora abbiamo due giorni per preparare la partita contro l'Arsenal, partita molto difficile e molto importante. Sappiamo che queste partite ci devono portare avanti nella condizioni fisica, tecnica e tattica".

Con che sensazioni ti avvicini alla stagione dopo un anno di pausa?

"Il mondo va avanti in 15 anni, il calcio va avanti. Sono tornato con tanto entusiasmo e tanta voglia, ma l'importante è essere focalizzati sull'obiettivo finale. L'obiettivo è che il Milan, per il brand che ha e per il club che è, debba giocare in Europa. Abbiamo iniziato questa stagione con questo chiaro obiettivo. Per il calcio italiano e per la società è fondamentale essere in Europa: a livello economico e di sostenibilià c'è bisogno dei soldi della Champions League".

Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato?

"C'è un aspetto positivo e uno negativo. L'aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L'aspetto negativo è che, non giocando la Champions e sei ad alti livello, non è una cosa bella: viviamo per le grandi partite e le grandi competizioni. Io guardo il bicchiere mezzo pieno: non giocare la Champions può essere un fatto positivo per lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare in Champions League".

Cosa pensi del mercato?

"Con il mercato c'è totale sinergia con la società che sta lavorando perché il 31 agosto la squadra sia pronta per essere competitiva per campionato, Coppa Italia e per la Supercoppa Italiana".

Stai lavorando più sull'aspetto psicologico dopo la scorsa stagione o più sul campo?

"Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Bisogna guardare avanti, non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione sia nel bene che nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare a ciò che hai fatto, anche se rimane, ma non serve per il futuro. Quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo uno staff tecnico diverso, abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perché ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti: stiamo lavorando affinché il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale".

Clima buono per preparare la stagione?

"Al calore atmosferico ci dobbiamo adattare, non possiamo farci niente. Dobbiamo essere pronti per tornare in Italia l'uno quando poi avremo solo 15 giorni per preparare la prima partita".

Quanto è importante questa tournée per creare gruppo e conoscersi meglio anche fuori dal campo?

"È importante lavorare sul campo, è importante per conoscersi. Quando parte la stagione siamo sempre un gruppo, ma bisogna diventare in fretta una squadra. Stiamo lavorando per questo".