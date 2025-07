Milan, diverse cessioni in procinto di sbloccarsi: la situazione

L'enorme lavoro che Tare ha svolto fin qui, e che dovrà ancora svolgere, sta per portare i suoi frutti: il nuovo Direttore Sportivo rossonero non ha lavorato solo per quanto riguarda le entrate (l'obiettivo è quello di portare a Milenello un centrocampista e due terzini a stretto giro), ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda le uscite. Reijnders e Kalulu sono state operazioni praticamente concluse prima del suo arrivo, mentre su Theo all'Al-Hilal ci ha lavorato anche il dirigente albanese, così come per il prestito al Lecce di Camarda e quello al Monza di Zeroli.

Ora però, per uscire dallo stallo economico e numerico (Allegri ha chiaramente detto di non volere più di 25 giocatori con cui lavorare), c'è da arrivare al dunque su tante situazioni. I giocatori in uscita sono molti, e per tanti ci sono già situazioni, chi più e chi meno, che danno la sensazione di potersi concludere in tempi brevi. Vediamo nel dettaglio tutte le situazioni:

ADLI: non è stato convocato in tournée, come previsto, e continua ad allenarsi con il Milan Futuro. Allegri è stato chiaro: non lo considera parte del suo progetto e deve trovarsi una nuova squadra. Su di lui c'è il Sassuolo, con l'AD Carnevali che ha dichiarato: "Adli è un giocatore che a noi interessa, poi è chiaro che tutti i calciatori stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Peccato, perché sarebbe meglio lavorare fin da subito con le squadre al completo".

BENNACER: anche lui non è partito con la squadra per la tournée asiatica. Isma, che ha passato gli ultimi sei mesi in prestito al Marsiglia tornerebbe volentieri alla corte di De Zerbi, ma i due club non sono ancora riusciti a trovare un accordo sulla formula dell'operazione. Sull'algerino è arrivato anche qualche timido interesse dalla Saudi Pro League.

CHUKWUEZE: è in tournée con Allegri e la squadra, ma nel caso in cui arrivasse un'offerta verrebbe valutata sicuramente da club e giocatore. Su di lui, dopo non essere riuscito a chiudere l'affare a gennaio, è tornato il Fulham.

COLOMBO: è con la squadra perché ad ora è l'unica punta di ruolo presente in rosa, ma è in uscita. Piace a Torino, Parma e Genoa.

EMERSON ROYAL: nei giorni scorsi i dirigenti del Betis sono stati in Italia per parlare col Milan del ritorno del brasiliano in Spagna, il terzino intanto, che non è ancora nella miglior condizione fisica, è rimasto in Italia e non è partito con la squadra. I rossoneri sperano di cederlo a titolo definitivo, verosimilmente si dovrà accettare una cessione in prestito.

MORATA: dopo soli sei mesi Alvaro vuole già lasciare il Galatasaray. I turchi hanno chiuso in queste ore il colpo Osimhen, ora è atteso il via libera allo spagnolo per interrompere il prestito. Morata ha già un accordo con il Como di Fabregas.

MUSAH: sembrava essere ad un passo dal Napoli ma i partenopei non hanno affondato, anche perché sembra esserci ancora qualche spiraglio per il rinnovo di Anguissa. Bisognerà attendere, nel frattempo c'è da capire se Nottingham e Wolverhampton andranno oltre il semplice sondaggio.

OKAFOR: non si è concretizzato il passaggio al Besiktas, ma lo svizzero interessa a tante squadre. Lipsia, Werder Brema e soprattutto Bologna: se i felsinei dovessero cedere Ndoye allora farebbero un tentativo concreto per l'ex Salisburgo.

POBEGA: è ai saluti. Non è partito con la squadra perché sta andando al Bologna: al Milan circa 8 milioni, i rossoblu acquistano il centrocampista a titolo definitivo.

THIAW: ha rifiutato il Como ed è sfumato il Leverkusen, che ha preso Quansah dal Liverpool. Il tedesco si sta mettendo in mostra con Allegri, ma bisognerà capire cosa può succedere se l'interesse del Newcastle dovesse diventare concreto con un'offerta ufficiale.

VASQUEZ: è rimasto a Milano per allenarsi col Milan Futuro, ma si sta trattando sulla risoluzione del contratto.

GIOCATORI IN USCITA MILAN E IMPATTO A BILANCIO

Adli (ammortamento 1.9 mln – stipendio lordo 1 mln) 2.9 mln

Bennacer (ammortamento 1.4 mln – stipendio lordo 3.7 mln) 5.1 mln

Chukwueze (ammortamento 4,3 mln - stipendio lordo 5,2 mln) 9,5 mln

Colombo (ammortamento / - stipendio 0.5 mln) 0.5 mln

Emerson Royal (ammortamento 3,7 mln – stipendio lordo 4,6 mln) 8,3 mln

Alvaro Morata (ammortamento 3,25 mln - stipendio lordo 8,33 mln) 11,58 mln

Musah (ammortamento 4,2 mln – stipendio lordo 2,6 mln) 6,8 mln

Okafor (ammortamento 3,1 mln – stipendio lordo 2,6 mln) 5,7 mln

Pobega (ammortamento / - stipendio lordo 1.8 mln) 1,8 mln

Thiaw (ammortamento 1.9 mln – stipendio lordo 1 mln) 2.9 mln

Vasquez (ammortamento 0.2 mln – stipendio lordo 0.4 mln) 0.6 mln

Totale spazio che è possibile liberare nel costo della rosa: 55,68 mln