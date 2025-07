L'allenatore del Bruges annuncia: "L'accordo tra i club e Jashari c'è"

Nicky Hayen, allenatore del Bruges, si è così espresso in conferenza stampa al termine della Supercoppa belga, vinta contro l'Union Saint-Gilloise, sul futuro di Ardon Jashari, cercato con forza dal Milan da settimane: "Non commenterò. Io non reagirei in quel modo. Hai un contratto e cerchi di onorarlo fino all'ultimo giorno. L'accordo tra Ardon e i club è stato raggiunto. Vedremo quanto durerà. Sostengo il club al cento per cento. Questo è un ottimo esempio di come trattenere i giocatori migliori. Spero che si raggiunga presto un accordo, qualunque sia la decisione."

LA GAZZETTA CONFERMA

Secondo La Gazzetta dello Sport, il lieto fine per due trattative portate avanti dal Milan è finalmente vicino: sia Ardon Jashari che Pervis Estupinan, infatti, potrebbero aggiungersi al gruppo rossonero attualmente in ritiro in tournée a Singapore: il Milan sta accelerando affinché ciò accada.

Lo svizzero

Dopo la vittoria di ieri in Supercoppa belga senza lo svizzero non convocato, il Bruges sembra aver abbassato le difese per Jashari: il pressing del Milan ha dato i suoi frutti, anche se il tecnico Hayen sembra l’ultimo a volersi arrendere: "Jashari - ha dichiarato in conferenza tornerà ad allenarsi lunedì (oggi, ndr). La situazione è chiarissima, il club ha rilasciato una dichiarazione precisa sulla questione. Ho piena fiducia nella società che gestirà la situazione correttamente, qualunque cosa accada". Ma, ormai, ci siamo: Jashari potrà presto prendere il primo volo per l'Asia per raggiungere i nuovi compagni.