Allegri sul mercato: "C'è totale sinergia con la società che sta lavorando affinché il 31 agosto la squadra sia competitiva su tutti i fronti"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore a due giorni dell'amichevole contro l'Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa pensi del mercato?

"Con il mercato c'è totale sinergia con la società che sta lavorando perché il 31 agosto la squadra sia pronta per essere competitiva per campionato, Coppa Italia e per la Supercoppa Italiana".

IL PUNTO MERCATO SUL MILAN DALLA GAZZETTA DELLO SPORT

Secondo La Gazzetta dello Sport, il lieto fine per due trattative portate avanti dal Milan è finalmente vicino: sia Ardon Jashari che Pervis Estupinan, infatti, potrebbero aggiungersi al gruppo rossonero attualmente in ritiro in tournée a Singapore: il Milan sta accelerando affinché ciò accada.

Lo svizzero

Dopo la vittoria di ieri in Supercoppa belga senza lo svizzero non convocato, il Bruges sembra aver abbassato le difese per Jashari: il pressing del Milan ha dato i suoi frutti, anche se il tecnico Hayen sembra l’ultimo a volersi arrendere: "Jashari - ha dichiarato in conferenza tornerà ad allenarsi lunedì (oggi, ndr). La situazione è chiarissima, il club ha rilasciato una dichiarazione precisa sulla questione. Ho piena fiducia nella società che gestirà la situazione correttamente, qualunque cosa accada". Ma, ormai, ci siamo: Jashari potrà presto prendere il primo volo per l'Asia per raggiungere i nuovi compagni.

L'ecuadoregno

Stesso destino per Estupinan? Il Milan ha già incassato il sì del giocatore al quadriennale rossonero, con stipendio da 2 milioni e mezzo all’anno. E anche sulla cifra del cartellino pare ci sia intesa: dai 23 milioni di euro inizialmente richiesti, il Brighton sembra potersi accontentare di 20 milioni, anche se la seconda offerta del Milan non supera i 15 bonus esclusi.