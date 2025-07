Sia Jashari che Estupinan potrebbero aggiungersi al gruppo del Milan in tournée

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Il lieto fine è vicino: il Bruges vince la Supercoppa belga senza Jashari, ormai promesso rossonero. Estupinan vorrebbe tanto osservare da vicino Leao e intanto si accontenta di seguirlo da lontano: è diventato uno dei 7 milioni di follower di Rafa su Instagram (che non ha ancora ricambiato il "segui", come spesso usa).

Entrambi, sia Jashari che Estupinan, potrebbero aggiungersi al gruppo in tournée: il Milan sta accelerando per questo. Se il Bruges vince anche senza il suo talento di centrocampo, il Brighton ha già il sostituto del suo laterale sinistro: insomma non si è ancora al celebre "e vissero tutti felici e contenti", ma quasi".