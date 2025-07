Dall'Inghilterra confermano: "Il Milan ha trovato l'accordo col Brighton per Estupinan"

Il Milan di mister Allegri si trova in tournée in Asia per preparare al meglio l’inizio di stagione 2025/2026, in quello che si potrebbe rivelare un agosto insidioso e carico di sfide da non sottovalutare (Bari in Coppa Italia e l'esordio a San Siro contro la Cremonese in Serie A). Prima però, amichevoli estive e calciomercato avranno priorità nella testa e idee del club rossonero.

Infatti, l'argomento calciomercato resta molto carico e ricco di nuovi aggiornamenti in queste ultime ore. La notizia è quella riportata dal collega inglese, Ben Jacops che sul proprio account "X" Conferma: "Il Milan ha trovato un accordo di massima con il Brighton per Pervis Estupinan. Resta ora da limare la cifra del cartellino dell'ecuadoregno, club al lavoro per chiudere nei prossimi giorni".