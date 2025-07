Estupiñán-Milan, Moretto: "Il giocatore ha già un accordo con i rossoneri, il Milan confida di chiudere per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro"

vedi letture

Il Milan è in tournée in Asia per preparare al meglio l’inizio di stagione, in quello che si potrebbe rivelare un agosto insidioso e carico di sfide da non sottovalutare. Dall’esordio in Coppa Italia contro il Bari, alla prima di campionato sempre a San Siro contro la Cremonese: il Milan dovrà farsi trovare pronto.

Il tema mercato resta molto carico e ricco di nuovi aggiornamenti. Questo quanto riportato da Matteo Moretto in merito alla situazione di Pervis Estupinan, terzino che piace molto alla dirigenza rossonera:

“Ci sono stati Nuovi contatti tra le parti anche nelle ultime ore, il club rossonero confida di chiudere per una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni di euro totali. Il terzino sinistro ha già un’intesa verbale con il Milan sui termini contrattuali, le prossime ore saranno decisive”.