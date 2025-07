Estupiñán-Milan, è fatta: al Brighton 17 milioni di euro più 2 di bonus. Ecco il sostituto di Theo

Here we go riporta il noto giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano in merito all'ormai trattativa concretizzata tra il Milan e il Brighton per il terzino ecuadoregno Pervis Estupiñán. Come già anticipato dal nostro sito (leggi qui) il difensore classe 98 sarà presto un nuovo rinforzo per la rosa di Massimiliano Allegri.

Anche Romano conferma: Estupiñán sarà del Milan

"Pervis Estupiñán al Milan, eccoci qui! Accordo verbale con il Brighton dopo il via libera di Tony Bloom. Trattativa chiusa per una cifra intorno ai 17 milioni di euro più 2 di bonus, con un contratto a lungo termine per Pervis, destinato a diventare il nuovo terzino sinistro del Milan".