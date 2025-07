Milan in ritardo sulle caselle da colmare. Jashari: situazione in ebollizione. Vlahovic, tra venti giorni, può diventare un nome caldo

Il calciomercato del Milan è in attesa della sterzata decisiva per quanto concerne gli esterni di difesa e Ardon Jashari. Su Pubill vi abbiamo raccontato prima di tutti delle visite mediche preliminari per valutare la stabilità del ginocchio sinistro, ma adesso si attende la mossa di Furlani, che dovrà inviare la prima proposta ufficiale del Milan all’Almeria. Il ragazzo spinge per venire al Milan e ringraziare il Wolverhampton, che negli ultimi due giorni si è parecchio innervosito sullo standby che ha preso la trattativa poiché gli inglesi erano vicini alla chiusura e all’acquisto di Pubill. Ma se non dovessero esserci degli accordi tra Milan e Almeria, i nomi che rimangono vivi nella short-list milanista cono Guela Doué dello Strasburgo e Wilfred Singo del Monaco. A sinistra, invece, avanti tutta su Estupinian: a 18 più bonus si può arrivare a dama.

Su Ardon Jashari si vive alla giornata. E tutto dipende dal Bruges e da quello che deciderà di fare con la proposta del Milan. Il ragazzo vuole i rossoneri, ha detto di no a quattro club di Premier e a due di Bundesliga, si sta allenando a parte e ieri non ha partecipato alla Supercoppa di Belgio. Il Milan, dal canto suo, non andrà oltre i 32.5 milioni di base fissa che ha messo sul tavolo del Bruges. In caso di collasso dell’operazione, che vive una stucchevole fase di ghiaccio voluta dal Bruges, occhio ad un ritorno di fiamma importante per Javi Guerra del Valencia.

Il ritardo generale sulla costruzione della squadra c’è e non è solo dettato dal dover far il gioco dei vasi comunicanti tra entrate e uscite di soldi, ma adesso si riverbera – almeno a sensazione – il lungo casting sul direttore sportivo. Igli Tare sta lavorando duramente, è rimasto a Milano dove ha incontrato gli intermediari di Jashari, e non molla la presa su tutte le altre situazioni. L’auspicio è che il Milan, tramite Furlani, formuli le proposte giuste per arrivare a prendere dei giocatori che sono fondamentali per lo scacchiere di Max Allegri.

Per l’attacco occhio a guardare troppo altrove e a fidarsi perdutamente delle parole di Galeone: Dusan Vlahovic, tra un venti giorni, sarà una grossa opportunità di mercato. Da capire come si risolverà il suo rapporto con la Juventus che avendolo ancora sul groppone, non può affondare di nuovo per Kolo Muani con il PSG.