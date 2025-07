Piccinini esalta Modric: "Fuoriclasse assoluto, sarà una guida ed esempio per il gruppo di Allegri"

Intervenuto in esclusiva a Tuttomercatoweb, il noto giornalista ed opinionista sportivo Sandro Piccinini, è intervenuto così in merito al mercato del Milan, toccando e analizzando vari temi.

Questo un estratto delle sue considerazioni:

Su Dusan Vlahovic: "Secondo me al Milan potrebbe far bene e sarebbe un'idea non così sbagliata, però è legato ad un contratto molto oneroso. Probabilmente va prima risolto il problema finanziario, quindi non sarà facile trovargli una sistemazione che accontenti tutti".

Su Modric: "Luka è un fuoriclasse assoluto, può essere davvero una guida per il gruppo di Allegri, a mio parere è stato ingaggiato anche per il ruolo che può avere fuori dallo spogliatoio. E' un allenatore aggiunto e comunque il Modric che ho visto quest'anno al Real è ancora soprattutto un giocatore".