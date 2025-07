Graziani: "Vede la porta come pochi al mondo. Se il Milan lo prende fa un affarone"

vedi letture

Dusan Vlahovic ha uno sponsor in Ciccio Graziani. L'ex centravanti campione del mondo nel 1982 è un estimatore del serbo, in uscita dalla Juventus e monitorato dal Milan, alla ricerca di una punta che possa fare concorrenza a Santiago Gimenez. Ai microfoni di Radio Sportiva proprio Graziani ha dichiarato

Graziani: "Nessuno vede la porta come Vlahovic"

"Ho avuto la fortuna di veder crescere questo ragazzo. È vero che tecnicamente non è sublime ma sono pochi a vedere la porta come lui e non in Italia ma nel mondo. Poi, che alla Juventus abbia fallito ci può stare, ma se il Milan lo prende fa un affarone".

In Italia dal 2018

Classe 2000, Vlahovic è arrivato in Italia appena maggiorenne, nel 2018, acquistato dalla Fiorentina. E in viola ha vissuto le sue migliori stagioni, portando la Juventus a spendere oltre 80 milioni nel gennaio 2022 per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo un buon inizio in bianconero non è riuscito a ripetere le prestazioni viste a Firenze. Con la Vecchia Signora, Vlahovic ha segnato 58 reti in 145 partite. il suo contratto con i bianconeri scade il 30 giugno 2026.