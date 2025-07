Cosa aspettarsi dalla tournée rossonera? In campo il nuovo Milan di Allegri

Il calcio d'estate, si sa ma è giusto ricordarlo, non è proprio un amico fidato: con le squadre ancora in pieno rodaggio e non complete, i valori che emergono dalle amichevoli in preparazione della stagione, non fanno troppo testo. D'altra parte è anche vero che qualche indicazione, specialmente tattica ma non solo, è possibile estrapolarla. E allora la domanda sorge spontanea, con poco più di 10 giorni di allenamento e amichevoli, cosa aspettarsi dalla tournée in Asia e Pacifico del Milan?

Le mosse di Allegri

Come detto, nelle prime amichevoli del Milan (leggi qui il programma), sarà soprattutto interessante capire quali saranno gli spunti dal punto di vista tattico che il tecnico Massimiliano Allegri avrà cercato di inculcare alla sua squadra in queste prime due settimane e qualche giorno di allenamenti. Due riguardano senza dubbio due reparti, difesa e centrocampo. Per quanto riguarda la retroguardia, la situazione è spaccata in due: si vedrà come si ingegnerà l'allenatore livornese con i terzini, con solo Jimenez, Bartesaghi, Terracciano e Magni a disposizione; più interessante sarà capire la scelta sui centrali di difesa, sono 4 (Tomori, Pavlovic, Gabbia e Thiaw) e al momento potrebbero essere quelli con cui affrontare la stagione, salvo ribaltamenti sul mercato. In mezzo al campo, l'elemento di curiosità maggiore è Samuele Ricci: la sua posizione e come Allegri gli chiederà di interpretarla. Accanto a lui agiranno due tra Loftus, Musah, Bondo con il jolly Comotto. Infine può essere curioso veder come si comporteranno, sulle fasce, due giocatori offensivi come Leao e Pulisic: per loro sono previste richieste speciali?

Le mosse di Furlani & co.

Se sul campo Allegri e la rosa che al momento ha a disposizione, lavorano duramente per prepararsi alla stagione, fuori ci sarà la necessità di far decollare un mercato per ora un po' scialbo e che ancora deve preoccuparsi di colmare diverse lacune. Sarebbe molto importante per il tecnico, poter avere per almeno metà del tour asiatico e oceanico, qualche nuovo rinforzo da poter subito integrare nella rosa. I nomi più caldi sono quelli di Pervis Estupinan, terzino sinistro che piace molto ad Allegri e potrebbe raccogliere l'eredità di Theo Hernandez, e ovviamente Ardon Jashari, la cui situazione con il Club Brugge ancora non si riesce a definire ma che da via Aldo Rossi non intendono mollare come obiettivo. Aspettare inizio agosto per vedere nuovi volti, alla lunga potrebbe essere molto controproducente per il buon esito della stagione.

