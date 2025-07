Italia Femminile, Soncin: "Abbiano le armi per battere l'Inghilterra"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Abbiamo il massimo rispetto per l'Inghilterra, conosciamo la sua forza, ma noi abbiano grande convinzione e consapevolezza di saperle affrontare. Vogliamo continuare a inseguire il sogno della finale e viverlo fino in fondo". Lo ha detto il ct dell'Italia, Andrea Soncin, alla vigilia della semifinale di Euro Women 2025 a Ginevra. "Non ho ricette particolari per il match, ma so che abbiamo le armi per poter vincere", ha aggiunto il tecnico. "In questi giorni abbiamo cercato di recuperare, di ricaricarci - ha proseguito Soncin -, abbiamo coraggio e serenità. Domani cercheremo di leggere i 100-120 minuti che durerà la partita, facendo quel che è meglio nei vari momenti.

Loro le conosciamo bene, fanno del possesso palla un'arma, è vero, ma sanno essere anche una squadra verticale, attaccano molto lo spazio, date anche le caratteristiche delle giocatrici offensive. Sono le campionesse uscenti, hanno esperienza nei tornei più importanti, ma non sono imbattibili". In conferenza stampa c'era anche Cecilia Salvai, veterana della difesa azzurra. "Dopo le emozioni della vittoria sulla Norvegia, in questi giorni abbiamo preparato questa partita al 100%, come avevamo fatto con quelle precedenti - ha affermato -. Cercheremo di sfruttare i nostri punti di forza e anche approfittare dei loro punti deboli". (ANSA).