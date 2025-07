Juventus, controlli per Kelly dopo l'infortunio muscolare al Mondiale

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Il difensore della Juventus, Lloyd Kelly, è rientrato a Torino e si è diretto al J Medical. L'inglese classe 1998 si sta sottoponendo ai controlli medici per valutare l'entità del suo infortunio: nell'ultima sfida ufficiale, lo scorso primo luglio negli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid, il centrale aveva accusato un problema alla coscia. Il tecnico Igor Tudor, nel frattempo, attende i suoi ragazzi per la giornata di giovedì, quando Locatelli e compagni si raduneranno alla Continassa per cominciare la nuova stagione. (ANSA).