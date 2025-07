Futuro Adli: su di lui l'interesse di due squadre di Serie A

Come riportato dal noto esperto di mercato, Matteo Moretto, il futuro di Yacine Adli sembra ormai prossimo all'addio. Il centrocampista ex Bordeaux e Fiorentina è attualmente aggregato a Milan Futuro, con cui ormai da diverse settimane sta svolgendo il ritiro presso il Centro Sportivo Milanello.

La strada e filo conduttore con il Milan però, sembrerebbe essere sempre più distante. Adli non rientra nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Difficile per lui una permanenza in seconda squadra, con Milan Futuro che, ricordiamolo, in questa stagione dovrà giocare in Serie D.

Due squadre di Serie A

Come affermato da Moretto infatti, su Adli ci sarebbe il forte intersse di Sassuolo e Torino. Resterà dunque da capire quando e come il centrocampista rossonero lascerà definitivamente (forse) l'ambiente rossonero. Prossime settimane che saranno roventi per quanto riguarda il mercato del Milan in uscita.