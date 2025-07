Romano: "Sfuma Pubill al Milan, il terzino spagnolo vicino al Wolverhampton"

Per un giocatore che potrebbe presto arrivare (Estupiñán, leggi qui) il Milan deve sfumare un obiettivo concreto per il proprio mercato. Infatti, come riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, il difensore dell'Almerìa Marc Pubill non sarà un nuovo rinforzo della squadra di Massimiliano Allegri.

Nonostante i recenti incontri, con addirittura il Milan che si era informato sulle condizione fisiche del terzino spagnolo, sarà il Wolverhampton ad assicurarsi Pubill.

Romano conferma

"I Wolves sono vicini a raggiungere un accordo tra Marc Pubill e l'Almería, attuale club del terzino spagnolo cercato anche dal Milan. Sono in corso le trattative, con la speranza di concludere l'accordo entro 24/48 ore".