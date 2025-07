Terzino destro, c'è un nuovo nome: Tchatchoua. Il Milan prova a inserirsi

vedi letture

Anche la questione dei terzini, un po' come quella relativa ad Ardon Jashari, sta diventando una sorta di telenovela di calciomercato per il Milan. A sinistra ora, dopo l'addio di Theo Hernandez che risale a quasi due settimane fa, il club rossonero sembra molto vicino a chiudere per l'ecuadoregno Pervis Estupinan. A destra il primo nome sulla lista era quello di Guela Douè ma le richieste dello Strasburgo si sono rivelate troppo alte e difficilmente rivedibili. Quindi si è pensato a Marc Pubill che però, nelle ultime ore, sembra registrare un calo nelle sue quotazioni.

Il nuovo nome, rivelato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, può essere quello del terzino camerunese con origine belghe Jackson Tchatchoua che dal 2023 veste la maglia dell'Hellas Verona, pur con una parentesi allo Charleroi in Belgio (squadra da cui era stato precedentemente acquistato). Il calciatore oggi è sul taccuino di diversi club tra cui Inter, Napoli ma soprattutto Nottingham Forest che ha già avanzato una prima proposta da 10 milioni (rifiutata) e si appresta a presentarne una nuova da 12 milioni. Il Milan, in questo contesto, cerca di inserirsi per capire se c'è la possibilità di portare Tchatchoua, che ha un contratto fino al 2027, alla corte di Max Allegri.