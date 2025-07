Il Besiktas ha pronto un triennale per Emerson Royal: ora palla ai club

La redazione di MilanNews.it, nel pomeriggio odierno, ha riportato dell'apertura di Emerson Royal al trasferimento al Besiktas. Il terzino brasiliano, che non è partito neanche per la tournée con il resto della squadra, è in uscita dal club rossonero che aveva raggiunto solamente l'estate scorsa. Una stagione disastrosa lo ha messo sulla lista dei cedibili e così ora il club come lo stesso entourage dell'ex Tottenham sono al lavoro per trovare la destinazione migliore.

Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, conferma del parere positivo di Royal al trasferimento in Turchia. Sottolinea poi che il Besiktas ha messo sul piatto un contratto triennale. Non ci sono stati, invece, abboccamenti concreti con il Betis Siviglia, squadra in cui Emerson avrebbe gradito fare ritorno ma che non ha mostrato nessun interesse reale: il giocatore è stato solamente proposto. L'operazione con vista Turchia ora dovrà essere gestita dai due club: si pensa a una formula in prestito con diritto di riscatto.