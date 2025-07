MN - Contatti Milan-Besiktas, apertura di Emerson al prestito con diritto

Dopo una stagione totalmente negativa, segnata da prestazioni insufficienti ed un grave infortunio al polpaccio, il Milan sta cercando di liberarsi di Emerson Royal. Il passaggio al Betis Siviglia difficilmente si concretizzerà, mentre, apprende la redazione di MilanNews.it, si stanno intensificando i contatti tra Milan e Besiktas per il terzino. Il brasiliano ha dato apertura ai turchi per un'operazione in prestito con diritto.

di Antonio Vitiello.