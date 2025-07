Nonostante gli siano state fatte fare le visite, Pubill al Milan potrebbe saltare sia per motivi economici che per valutazioni interne

vedi letture

Nonostante siano state svolte delle visite mediche preliminari a Marc Pubill dell’Almeria per vederci chiaro sulle condizioni del ginocchio, non è certo che arrivi lo spagnolo. L’operazione potrebbe anche saltare. Due gli aspetti da considerare: per motivi economici (dalla Spagna fanno sapere che la richiesta è di 20 milioni e il Wolverhampton sia in piena corsa), sia per valutazioni interne al club. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Chi è Marc Pubill

Giovane, di prospettiva, dal costo ancora accessibile. Tutte caratteristiche che fanno al caso del Milan, che ha virato su di lui a fronte delle richieste dello Strasburgo su Guela Doué. Nato a Tarrassa, vicino Barcellona, il 20 giugno 2003, Pubill è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio spagnolo nonché campione olimpico con la sua selezione agli ultimi giochi di Parigi. Dopo i primi passi in Catalogna fra Espanyol e Manresa, si è trasferito a 17 anni a Valencia, al Levante, esordendo con la squadra B a dicembre dello stesso anno e salendo in prima squadra già un anno dopo, esordendo niente meno che nel derby contro il Valencia e per giunta da titolare, rimanendo in campo tutti e 90 i minuti. Dalla stagione seguente, in Segunda Division, è diventato titolare mentre nell'estate del 2023 è approdato all'Almeria per 5 milioni di euro. Contestualmente è arrivata tutta la trafila con la selezione spagnola: Under 19, Under 21, Olimpica. Ha giocato gli ultimi Europei di categoria, segnando alla Slovacchia alla gara d'esordio e sfidando l'Italia. Nella pagella redatta da Tuttomercatoweb il giudizio è stato il seguente: "Un discreto treno sulla destra, arrivando in più di un'occasione al cross per le punte".