Emerson Royal al Besiktas in prestito è una soluzione temporanea

Emerson Royal saluterà il Milan: il Besiktas, in prestito, è una soluzione temporanea. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

CHI A DESTRA?

Marc Pubill può diventare un nuovo giocatore del Milan. Come riportato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il terzino destro si è sottoposto nella giornata di venerdì a visite mediche, in una clinica privata di Barcellona, previa autorizzazione dell'Almeria, club che detiene il suo cartellino. I rossoneri vogliono vederci chiaro, soprattutto memori di quanto successo 12 mesi fa al giocatore, che si era recato ad agosto alla clinica La Madonnina per le visite propedeutiche alla firma con l'Atalanta, affare poi clamorosamente saltato.

Via per non meno di 20 milioni

La Voz de Almeria ha dato ulteriori aggiornamenti riguardanti l'eventuale trasferimento del giocatore in rossonero. Una fonte interna al club andaluso ha infatti fatto sapere alla redazione del quotidiano che il giocatore non andrà via per meno di 20 milioni di euro. Sempre secondo la stessa testata, che ha interpellato un membro del suo entourage, Pubill sarebbe "molto tranquillo" in attesa che ci siano passi in avanti nella trattativa, oltre che "super emozionato" alla possibilità di firmare per il Milan, per il quale il calciatore ha già detto "sì".