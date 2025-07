Nessun contatto recente per Pubill: motivazione più tecnica che fisica

Secondo La Gazzetta dello Sport, non si segnalano contatti recenti tra Milan e Almeria per Marc Pubill. La questione, per la Rosea, è più tecnica che fisica: Marc ha superato brillantemente i test medici di Barcellona, a cui aveva assistito anche lo staff rossonero.

Chi è Marc Pubill

Giovane, di prospettiva, dal costo ancora accessibile. Tutte caratteristiche che fanno al caso del Milan, che ha virato su di lui a fronte delle richieste dello Strasburgo su Guela Doué. Nato a Tarrassa, vicino Barcellona, il 20 giugno 2003, Pubill è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio spagnolo nonché campione olimpico con la sua selezione agli ultimi giochi di Parigi. Dopo i primi passi in Catalogna fra Espanyol e Manresa, si è trasferito a 17 anni a Valencia, al Levante, esordendo con la squadra B a dicembre dello stesso anno e salendo in prima squadra già un anno dopo, esordendo niente meno che nel derby contro il Valencia e per giunta da titolare, rimanendo in campo tutti e 90 i minuti. Dalla stagione seguente, in Segunda Division, è diventato titolare mentre nell'estate del 2023 è approdato all'Almeria per 5 milioni di euro. Contestualmente è arrivata tutta la trafila con la selezione spagnola: Under 19, Under 21, Olimpica. Ha giocato gli ultimi Europei di categoria, segnando alla Slovacchia alla gara d'esordio e sfidando l'Italia. Nella pagella redatta da Tuttomercatoweb il giudizio è stato il seguente: "Un discreto treno sulla destra, arrivando in più di un'occasione al cross per le punte".