VIDEO - Pobega al Bologna, visite mediche in corso. Il centrocampista: "Molto contento di tornare"

vedi letture

Tommaso Pobega sarà presto un nuovo calciatore del Bologna, questa volta a titolo definitivo. Il centrocampista non è partito con i compagni del Milan in tournée perché sta perfezionando in queste ore il passaggio in rossoblu. Come dimostrano le immagini raccolte di Leonardo Bosello, giornalista di Radio Bruno, Pobega sta svolgendo le visite mediche con il Bologna prima di raggiungere i compagni in ritiro al Valles. Al Milan andranno circa 8 milioni di euro.

Il centrocampista ha rilasciato anche una breve dichiarazione. Contento di tornare? "Sì, molto contento".