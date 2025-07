Con Royal e gli altri esuberi si può sbloccare Jashari: il punto

La telenovela estiva rossonera ha un nome e un cognome, Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero del Club Brugge, eletto miglior giocatore del campionato e della squadra belga nella scorsa stagione, è uno degli obiettivi principali sia di Igli Tare che del tecnico Massimiliano Allegri. Una volontà di portarlo in rossonero talmente forte che ancora il Diavolo non si è arreso davanti al muro della squadra cedente ma anzi continua a sperare che la trattativa si possa sbloccare. E in questa fase, con diversi esuberi che stanno lasciando Milanello, potrebbe arrivare un "aiuto" in più.

Il punto

Prima di addentrarci nella questione esuberi, è opportuno fare il punto sulla situazione Jashari anche se, onestamente, grandi novità non ci sono. Il Milan già da diverse settimane ha presentato quella che per lui è l'offerta massima per portarsi a casa il centrocampista elvetico: sul piatto, da via Aldo Rossi, hanno messo 32,5 milioni di euro più bonus. Una somma considerevole se si pensa che lo svizzero ha giocato una sola stagione al Brugge, in cui è esploso. La squadra belga però non ne vuole sapere di cedere il suo gioiello a meno di 40 milioni bonus inclusi, anche perché c'è la volontà di far di Jashari la cessione più onerosa della storia del club. Davanti a queste due posizioni abbastanza nette, si è arrivati a una situazione di stallo assoluto. A dare ancora speranza al Milan è la volontà ferrea dello stesso giocatore di trasferirsi in rossonero: un fattore che lo ha portato a saltare il pre-campionato, la Supercoppa di Belgio e ad allenarsi a parte anche in questi giorni.

Royal e gli altri

L'aiuto per sbloccare la trattativa tra Milan e Club Brugge potrebbe arrivare da Emerson Royal e gli altri esuberi. Il terzino brasiliano, arrivato solamente l'estate scorsa, è a un passo dalla cessione a titolo definitivo al Flamengo: sono stati offerti 9 milioni più uno di bonus al Diavolo che ha accettato. Si dovrebbe chiudere nelle prossime ore. Prima di lui è stato ceduto Tommaso Pobega in un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. A breve si cercherà di chiudere anche le uscite di Lorenzo Colombo, in prestito con diritto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come pure quella di Ismael Bennacer, su cui c'è l'interesse dell'Al-Ittihad in Arabia Saudita che offre 10 milioni. In altre parole il club rossonero sta facendo cassa e potrebbe decidere, per far terminare la telenovela di mercato, di immettere ulteriori risorse nella proposta al Club Brugge per Jashari. Di tempo se ne è già perso troppo, ora i rossoneri sono al bivio: o mollare l'osso oppure fare lo sforzo in più necessario.