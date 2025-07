Pellegatti: "Sgombriamo subito gli equivoci. Allegri non è venuto qui per tentare il quarto posto e basta"

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista, è intervenuto a TMW Radio parlando degli obiettivi di Max Allegri: "Sgombriamo subito gli equivoci. Allegri non è venuto qui per tentare il quarto posto e basta. Il Milan vuole vincere il campionato e approfittare delle occasioni. Ma bisogna mettere le basi. Parla con Tare e non si accontenta. Siamo reduci da un ottavo posto, un disastro totale, e dopo questo non si può traccheggiare. Conto molto in loro, Allegri non è venuto qua per vivacchiare. Si parte indietro anche come entusiasmo, quindi bisogna darlo. Io non dimentico lo scorso anno".

LE PAROLE DI ALLEGRI

Nel post partita di Arsenal-Milan, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prima uscita stagionale della sua squadra dopo queste prime settimane di lavoro: "Abbiamo affrontato una squadra forte come l'Arsenal. I ragazzi hanno fatto una buona partita per 60 minuti. Abbiamo levato il livello di sofferenza nella fase di non possesso, poi le qualità tecniche di questi giocatori è molto alta. Stiamo lavorando. Bisogna migliorare nella fase di possesso assolutamente, però direi che lo stiamo facendo, soprattutto perché c'è grande predisposizione da parte dei ragazzi nel lavorare, nel fare fatica. Sappiamo che questa stagione è molto importante".

Sul gruppo di lavoro

"Ho trovato un gruppo di lavoro, sia giocatori che tutti quelli che lavorano a Milanello disponibili al lavoro. Comunque siam partiti avendo un obiettivo importante, che è quello di riportare il Milan nelle prime 4. Per far questo dobbiamo lavorare duramente tutti giorni, non bisogna demoralizzarsi quando ci saranno momenti di difficoltà e allo stesso non esaltarsi quando abbiamo momenti dove le cose vanno bene".