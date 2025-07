Il croato Suker: "Modric genio del nostro tempo, spero ci regali ancora emozioni"

vedi letture

Davor Suker, ex attaccante di Siviglia, Real Madrid e della nazionale croata, si è così espresso ai canali della Fifa su Modric: "Tutti i club hanno mostrato qualità, ma quelli europei sono ancora superiori dal punto di vista fisico e tattico. I brasiliani e alcuni argentini hanno brillato tecnicamente, ma le semifinali parlano chiaro: tre squadre europee su quattro, PSG, Chelsea e Real Madrid. La coincidenza tra la generazione d’oro croata e quella madridista porta un nome: Modric. È un genio del nostro tempo. Spero che ci regali ancora emozioni fino al Mondiale 2026. Xabi Alonso è appena arrivato, servono tempo e pazienza. Ma la squadra ha fatto bene e crescerà nel corso della stagione".

LE PAROLE DI SAELEMAEKERS SU MODRIC

Alexis Saelemaekers sulla carta non può essere considerato come un nuovo acquisto ma di fatto è come se lo fosse: il giocatore che, di fatto, ritrova Milanello dopo due anni di prestito, fortemente trattenuto in rossonero da Massimiliano Allegri, rimarrà in rosa quest'anno con il Diavolo e cercherà di fare di tutto per essere confermato. Questa è la sua ambizione come ha espresso nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da Singapore, pubblicata questa mattina sulla rosea. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Alexis Saelemaekers su alcuni nuovi volti della rosa: "Chi mi ha impressionato di più? Ricci è molto forte tecnicamente. Sono curioso anche di allenarmi con Luka Modric: da bambino sognavo di essere come lui. Credo che per il calcio italiano sia bello avere due leggende come lui e De Bruyne. Kevin è un grande giocatore e avevamo parlato della possibilità che venisse in Serie A. Avrei preferito non averlo come avversario e invece ora faremo di tutto per battere lui e il Napoli che è una bellissima squadra. Noi vogliamo competere e dare sempre il massimo".