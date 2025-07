Confermato Estupinan in panchina. Probabilissimo l'esordio a gara in corso

Come anticipato nelle scorse ore, Pervis Estupinan è regolarmente in panchina in Liverpool-Milan. Il titolare sulla fascia sinistra è ancora il classe 2005 Davide Bartesaghi, ma non ci sono dubbi che, nel secondo tempo dell'amichevole, ci sarà spazio anche per l'ecuadoregno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto al Hong Kong Stadium dell'omonima città dove tra pochi minuti, alle ore 13.30 italiane, il Milan affronterà il Liverpool nella seconda delle tre amichevoli della tournée tra Asia e Pacifico. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e potrà essere seguita con il consueto live di MilanNews.it. Queste le formazioni ufficiali della partita, nei rossoneri hanno recuperato Maignan e Fofana mentre ai Reds manca Darwin Nunez per motivi legati al suo futiro:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Stephenson, Morton, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Elliott; Salah. A disp.: Woodman, Mamardashvili, Konaté, Jones, Gakpo, Tsimikas, Doak, Kerkez, Frimpong, Bradley, Nyoni. All. Slot

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana,, Bartesaghi; Pulisic; Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Okafor, Jimenez, Chukqueze, Terracciano F., Colombo, Comotto, Dutu, Bondo, Gabbia, Musah, Magni, Liberali. All. Allegri

Arbitro: Tam Ping Wun

Primo assistente: Chow Chun Kit

Secondo assistente: Law Ming Leong