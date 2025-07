Leao dedica il gol a Diogo Jota: "Riposa in pace, fratello"

All'undicesimo minuto di Liverpool-Milan, Rafa Leao ha portato in vantaggio i rossoneri con un sinistro glaciale all'incrocio dei pali. Il portoghese ha festeggiato il gol ricordando l'amico e connazionale Diogo Jota, ex calciatore del Liverpool scomparso recentemente per un incidente stradale.

Al termine del match Rafa ha voluto rendere omaggio all'amico anche con un post su Instagram: "Riposa in pace fratello".