La mano di Allegri. Jashari, ci siamo. Doueé e Vlahovic. Il ritorno di Galliani...

No esaltazioni, piedi per terra, ma le prime due uscite del Milan sono state incoraggianti. A livello difensivo, la squadra sembra aver già fatto passi da gigante rispetto alla scorsa stagione. Ieri contro il Liverpool abbiamo visto anche una produzione offensiva davvero notevole. Attraverso però le ripartenze. Schema che in campionato potrà essere sfruttato solo in alcune partite. Saranno poche la squadre che proveranno a fare il gioco contro il Milan e che concederanno contropiede. Per questo, sarà fondamentale sviluppare un gioco fatto anche di possesso, che deve diventare il piano A.

Le prime impressioni sono davvero molto positive: la mano di Allegri si vede già e anche parecchio. Sulla squadra in generale ma anche sui singoli. Thiaw sembra rinato, così come Loftus-Cheek. Lo stesso Leao sembra diverso: più determinato e più dentro la partita. Ovviamente sono giudizi parziali, ma questo possiamo analizzare oggi.

Capitolo mercato. La telenovela Jashari sta per finire. Finalmente, dopo quasi 2 mesi dai primi accostamenti mediatici al Milan. Oggi o a inizio settimana dovrebbe arrivare l'epilogo, dal fronte rossonero si aspettano ovviamente positivo. Con lo svizzero, Allegri avrebbe a disposizione un centrocampo davvero completo e ben assortito. Più forte rispetto allo scorso anno, nonostante la partenza di Reijnders. Andranno comunque recuperati altrove i gol dell'olandese, considerato che né lo svizzero, né Modric e Ricci hanno una quota gol soddisfacente.

Chi può far tornare la contabilità a livello di realizzazioni dovrà essere il reparto offensivo, in particolare nella posizione del centravanti. Gimenez e il prossimo 9. Tutti gli indizi portano a Dusan Vlahovic, pur con tutte le difficoltà economiche del caso. L'attuale centravanti della Juve, con il messicano, Pulisic e Leao comporrebbe un reparto d'attacco sulla carta formidabile. L'altra pedina che aspetta Allegri è il terzino destro: primissimo obiettivo Doué dello Strasburgo, per cui Tare stravede.

Negli ultimi giorni si è sparsa la voce di un possibile clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan. Seguiremo le evoluzioni. Rappresenterebbe un colpo straordinario per rinforzare questa dirigenza, ancora troppo carente sotto diversi aspetti. Sotto quello politico, uno dei grandi fallimenti di Scaroni, oltre al tema stadio. Sotto l'aspetto comunicativo, con Furlani chiaramente inadeguato a rappresentare il Milan coi media. Senza dimenticare, poi, l'appartenenza e il milanismo che uno come Galliani potrebbe trasmettere come pochi. Insomma, un grande sì.