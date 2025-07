Gozzini fiduciosa: "La settimana potrebbe aprirsi con Jashari milanista e quindi con l'iter di visite mediche e firma"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle tempistiche per Ardon Jashari al Milan: "Oggi Allegri è pronto ad accoglierlo per completare il rinnovamento ai centrocampo. Nella nuova mediana rossonera Ricci sarà il regista, Modric la mezzala destra in impostazione e leadership, Jashari interno sinistro di corsa e inserimento. Ben presto, cioè in 48 ore da sabato mattina, la settimana potrebbe aprirsi con Jashari milanista e quindi con l'iter di visite mediche e firma".

IL PUNTO SU JASHARI AL MILAN

La telenovela Ardon Jashari potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Dopo 40 giorni (estenuanti) di contatti, trattative e rilanci, il Milan ha alla fine deciso di accontentare le richieste del Club Bruges rimodulando la propria offerta da 32.5 milioni di euro più bonus. Entro domenica sera dalle parti di Casa Milan si aspettano la risposta finale dal Belgio, o meglio, il definitivo via libera, anche perché tutte le parti in causa sarebbero state accontentate.

Fino a qualche giorno fa il Milan era convinto che l'ultima offerta presentata al Bruges per Ardon Jashari fosse più che giusta. Alla fine, proprio come successe con De Ketelaere, a vincere questo braccio di ferro è stato proprio il club belga, che nelle scorse ore ha ricevuto un'offerta rimodulata e decisamente più incline alle sue richieste. Il Milan ha infatti rivisto la base fissa di quest'operazione, passando dai 32.5 milioni ai 35, così da permettere al Bruges di incassare subito la quota richiesta. Dall'altro canto sono stati modificati i bonus, così da non usperare i limiti economici messi in preventivo, ma la sensazione è che questa mossa possa risultare decisiva. Per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale, fino al 2023, a 2.5 milioni di euro a stagione.