ufficiale Emerson Royal è un nuovo giocatore del Flamengo

Il Flamengo ha deciso di ingaggiare il secondo rinforzo in questa finestra di trasferimento di metà anno. Si tratta di Emerson Royal, un terzino destro 26enne che ha giocato al Milan. Ha firmato con il Mais Querido fino a dicembre 2028 e arriva per qualificare ulteriormente la squadra rossonera in campionato, nella Copa do Brasil e nella Libertadores. Il nuovo acquisto rossonero indosserà la maglia 22.

Nato a San Paolo, Emerson è stato rivelato nelle categorie giovanili del Ponte Preta e ha attirato l'attenzione dei club europei quando era all'Atlético-MG. Ha iniziato la sua carriera in Europa giocando per il Real Betis, dove ha collezionato 79 partite, cinque gol e 10 assist.

Dopo un periodo al Barcellona, il terzino si è poi trasferito al Tottenham, dove è entrato in campo 101 volte, con quattro gol e due assist. Nella scorsa stagione ha giocato per il Milan in 26 partite, di cui 22 da titolare.

Scheda tecnica

Nome completo: Emerson Aparecido Leite de Souza Junior (Emerson Royal)

Data di nascita: 14/01/1999 (26 anni)

Luogo di nascita: San Paolo

Club precedenti: Atlético-MG (2018-19), Barcellona (2019-21), Real Betis (emp. 2019-21), Tottenham (2021-24) e Milan (2024-25).