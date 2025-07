Ceccarini: "Il Milan è pronto ad aumentare l'offerta allo Strasburgo per Doué"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, parlando di Vlahovic, Doué ed anche Ardon Jashari:

"[...] E veniamo al Milan, nelle prossime ore ci potrebbe essere la fumata bianca per Jashari. L’ultimo rilancio dei rossoneri ha portato la base fissa a 35 milioni a cui si aggiungono altri bonus. Di fronte a questa nuova situazione lo scenario sta cambiando.il Bruges è vicino ad ottenere quello che voleva in partenza e questo ha messo la strada in discesa, tenendo presente anche la forte volontà del giocatore che già da tempo ha trovato un accordo con il Milan. Nel frattempo i rossoneri dopo aver sistemato la fascia sinistra con l’arrivo di Estupinan, adesso devono pensare a quella destra dopo l’addio di Emerson Royal al Flamengo. Sfumato Pubill, si continua a trattare per Doué dello Strasburgo, i rossoneri avevano già fatto una prima offerta intorno ai 15 milioni (rifiutata però dal club austriaco) ma sono pronti ad aumentare la loro proposta. Insomma il pressing resta alto. Per quanto riguarda la questione attacco, Vlahovic resta una pista da monitorare con grande attenzione. Un’operazione che potrebbe decollare negli ultimi giorni di mercato. I 20 milioni chiesti dalla Juventus non sono un problema. L’ostacolo grosso è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante serbo che per trasferirsi in rossonero dovrà necessariamente abbassare le pretese [...]".