La doppietta di ieri contro il Liverpool non è servita a cambiare il destino di Okafor

Ieri contro il Liverpool il Milan ha riscoperto una piaceva risorsa: Noah Okafor. Dopo il prestito semestrale al Napoli lo svizzero è tornato in rossonero con l'intento di giocarsi le sue chances, e c'è da dire che lo sta facendo al massimo, anche perché 2 dei gol segnati contro i Reds portano la sua firma.

Scrivono però i colleghi della Gazzetta dello Sport che la doppietta contro i campioni d'Inghilterra non è servita a cambiare il destino di Okafor, che con ogni probabilità lascerà il Milan nel corso di questo calciomercato. Al momento solo il Flamengo si sarebbe concretamente fatto avanti per lui, ma lo svizzero non avrebbe aperto a questa soluzione in quanto preferirebbe restare in Europa.