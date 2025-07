Moretto: "Allegri sta insistendo molto con la sua dirigenza per avere Vlahovic"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sul discorso Dusan Vlahovic:

"Vi do un piccolo aggiornamento, comunque interessante, per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Perché vi ho sempre detto che è stato uno dei primi nomi che abbiamo fatto all'interno del canale per quanto riguarda l'attacco del Milan, e Dusan Vlahovic resta uno dei primissimi nomi del Milan per rinforzare l'attacco, e nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Vlahovic per capire come incastrare dal punto di vista economico i tasselli per vedere Dusan Vlahovic in rossonero. Quindi ci sono stati dei contatti tra le parti. Il grande stimatore di quest'operazione è sicuramente Massimiliano Allegri, che sta insistendo molto con la sua dirigenza per avere Vlahovic in attacco. Vorrebbe comporre il suo attacco con Santi Gimenez e Dusan Vlahovic, avere questi due attaccanti, queste due presenze forti all'interno dell'area di rigore per poi giocarsi le proprie carte al meglio nel corso di questa stagione. Però teniamo il nome di Vlahovic nella graduatoria, nella lista, nelle preferenze del Milan. Vedremo poi dal punto di vista economico perché come sapete Vlahovic percepisce uno stipendio importante. Vedremo poi se questa situazione si può evolvere positivamente per il Milan considerando poi il fatto che Vlahovic è ancora sotto contratto con la Juventus, per un altro anno, scadenza 2026. Non rinnoverà il contratto, per la Juventus è un problema e può diventare un'opportunità per il Milan".