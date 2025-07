Jashari scalpita mentre Emerson Royal finanzia l'affare Doué

Il calciomercato del Milan è ufficialmente decollato, anche perché negli ultimi giorni la dirigenza rossonera ha messo a segno una serie di cessioni che potranno permetterle di completare una volta e per tutte la campagna di rafforzamento. All'appello mancano infatti un terzino destro, un centrocampista e un attaccante, innesti ai quali si potrebbe più avanti aggiungere anche un centrale difensivo nel momento in cui il reparto arretrato venisse ulteriormente ritoccato.

Terzino destro

Tanti nomi sono stati sondati nel corso di queste settimane, ma alla fine il preferito di area tecnica e società è sempre stato Guéla Doué dello Strasburgo. Per il franco-ivoriano il Milan è pronto a farsi nuovamente sotto, sfruttando tra le altre cose la cessione al Flamengo di Emerson Royal. I 9 milioni incassati dall'uscita del brasiliano potrebbero infatti servire alla dirigenza rossonera per migliorare la propria proposta per Doué dopo essersi vista rifiutare la prima da 15 milioni di euro. L'intenzione del Milan è quella di spingersi intorno ai 23, cifra che dalle parti di via Aldo Rossi sperano possa bastare per convincere lo Strasburgo, sempre forte della sua ricca richiesta di (almeno) 28.

Jashari scalpita

A differenza di Guéla Doué Ardon Jashari è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. O meglio, queste sono le vibes che trapelano dal Belgio dopo che il Club Bruges ha deciso di escludere lo svizzero dalla lista dei convocati per la prima giornata di campionato in programma oggi alle 18.30 contro il Genk. Ovviamente dietro questa decisione ci potrebbe essere una motivazione prettamente fisica, ma è difficile pensare che sia questo il motivo principale, soprattutto dopo le ultime novità arrivate in merito al futuro del classe 2002.

Il Milan ha rilanciato per Jashari arrivando a 35 milioni di euro di base fissa, motivo per il quale Nicky Hayen potrebbe aver deciso di lasciare a casa lo svizzero perché (forse) la tanto attesa fumata bianca è finalmente prossima ad arrivare dopo oltre 40 giorni estenuanti di trattative. Tra oggi e domani sapremo la verità, con Jashari che scalpita per conoscere il proprio futuro.